FCSB, pusă la zid după remiza cu Csikszereda! Elias Charalambous: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren”

FCSB a obținut doar un egal pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-1, iar Elias Charalambous a tras un semnal de alarmă după rezultat, cerând echipei să promită mai puțin și să arate pe teren, nu doar din vorbe.as

Campioana României a fost surprinsă de Csikszereda și rămâne cu o singură victorie în acest sezon de Liga 1, deși părea să dețină controlul după cele trei schimbări de la pauză. Malcom Edjouma a deschis scorul pentru FCSB cu o lovitură de cap, însă gazdele au egalat pe final, tot în urma unei faze fixe, iar ciucanii au ratat și o ocazie uriașă pe final de partidă.

La final, antrenorul Elias Charalambous a recunoscut problemele de concentrare și lipsa de ritm, subliniind că echipa trebuie să fie mai atentă la finalizare și să marcheze al doilea gol când are avantaj.

„Era o oportunitate bună să încercăm să câștigăm puncte. Trebuia să fim mult mai buni. Nu am avut ritmul pe care ar fi trebuit să îl avem. Plătim pentru lacunele noastre. Când nu dai golul doi, adversarul poate să revină. Nu a fost destul de bine ca să luăm trei puncte.