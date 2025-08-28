FCSB s-a calificat al doilea sezon la rând în grupa Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Liga Europa, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Tragerea la sorți are loc vineri

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea.

Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalti, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalti pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim.

Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52.

După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous.

A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.