FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins Drita de două ori

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia kosovară Drita FK, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Ligii Europa. Echipa lui Elias Charalambous merge în play-off şi are asigurată cel puţin participarea în grupele Conference League.

Următoarea adversară este Aberdeen

Bucureştenii au început excelent la Pristina, unde Cisotti a deschis scorul în primul minut, cu o lovitură de cap din centrarea lui Miculescu.

În minutul 18 a venit rândul lui Miculescu să înscrie, din pasa lui Bîrligea, şi oaspeţii conduceau cu 2-0 în Kosovo, scor cu care s-a şi intrat la pauză.

Drita a redus din diferenţă în minutul 52, când Veton Tusha a marcat din apropierea portii după o centrare care l-a depăşit pe Vali Creţu.

Kosovarii au căutat egalarea, dar au rămas în zece jucători din minutul 68, odată cu eliminarea lui Broja, cu roşu direct pentru un faul la Olaru.

Intrat în minutul 78, Dennis Politic a rezolvat problema calificării în minutul 85, cu un gol superb care a stabilit rezultatul final, Drita FK – FCSB 1-3.

Bucureştenii merg în play-off cu 6-3 scor general şi vor juca împotriva celor de la Aberdeen. Dacă trec de scoţieni, bucureştenii vor intra în grupele Ligii Europa, dacă va pierde, în faţa lui Aberdeen, FCSB joacă în grupele Conference League.