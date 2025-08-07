FCSB surprinde cu primul 11 pentru meciul crucial din Europa League împotriva lui Drita

FCSB a anunțat primul „11” pentru meciul cu Drita, disputat în prima manșă din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League. Antrenorul Elias Charalambous a făcut o surpriză, alegându-l pe Ștefan Târnovanu în poartă. Linia defensivă va fi alcătuită din Vali Crețu, Daniel Graovac, Mihai Popescu și Alexandru Pantea, de la dreapta la stânga.

Ca închizători au fost titularizați Vlad Chiricheș și Adrian Șut, care vor lega apărarea de mijlocași, unde vor juca David Miculescu, Tavi Popescu și Juri Cisotti. În atac, va juca ca vârf împins Daniel Bîrligea.

Rezervele pentru meci sunt Udrea, Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan și Stoian.

Antrenorul a subliniat faptul că, în ciuda unor absențe din cauza accidentărilor sau suspendărilor, lotul este numeros și se vor găsi soluții pentru jocul european dificil care urmează. De asemenea, Charalambous a transmis un mesaj motivant și a cerut sprijinul fanilor, care au fost aproape de echipă și la antrenamentul de dinaintea partidei.

„Este un meci european și o provocare pentru noi. Știm că toate aceste meciuri sunt dificile, dar trebuie să ne facem jocul nostru și să evoluăm cât mai bine posibil pentru a scoate un rezultat bun. Totul se va decide săptămâna viitoare, dar îmi doresc un rezultat bun astăzi.