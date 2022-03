FCSB tremură pe locul secund, Craiova amenință periculos! Sorin Cîrțu a pus presiune pe Laurențiu Reghecampf: ,,Ce ni s-a întâmplat a fost rușinos. Am fost numai în pierdere”

Sorin Cârţu își dorește victoria împotriva celor de la Voluntari pentru a putea pune presiune pe FCSB. Preşedintele Universităţii Craiova vrea ca echipa antrenată de Reghecampf să depăşească FCSB şi să obţină locul al doilea, pentru a scăpa de emoţiile unui baraj pentru un loc în cupele europene.

„Am legat șapte victorii, vedeți ce înseamnă conjunctura. După ce s-a întâmplat în ultimele secunde ale partidei cu CFR, am mers tot mai sus. Înainte, aveam jocul sub control și totuși pierdeam sau făceam meci egal.

Trebuie să mergem pe ideea câștigării locului doi în play-off, ca să evităm inepția aia de baraj. Iar în Cupă sunt patru echipe și suntem echipa favorită, trebuie să recunoaștem, și trebuie să materializăm statutul de favorit, pe teren. Ideea e să avem loc pentru cupele europene la anul și să avem alt parcurs. Cred că am învățat din experiențele negative, cu Laci, Tbilisi. Ce ni s-a întâmplat a fost rușinos. Au fost și pierderi materiale, inclusiv cu restricțiile privind spectatorii. Am fost numai în pierdere”, a spus Sorin Cârțu pentru digisport.ro.