„FCSB va fi Csikszereda competiției”. Fostul patron din Superliga, săgeți la adresa echipei lui Gigi Becali

Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara, a comentat prestația celor de la FCSB după derby-ul spectaculos cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 6-a din SuperLiga, meci decis de reușitele lui Lixandru, Bîrligea și Koljic.

După startul ezitant de sezon în campionat și duelurile dificile din Europa, Iancu susține că FCSB va avea o misiune extrem de dificilă în faza principală a Europa League, dacă va reuși calificarea după play-off-ul cu Aberdeen. Iancu o compară pe FCSB cu Csikszereda, sugerând că echipa roș-albastră va fi outsiderul competiției.

Iancu a mai comentat despre uzura motoarelor-cheie, precum Tănase, Olaru și Șut, adăugând că restul jucătorilor sunt greu de motivat după eșecul de a repeta performanța europeană de anul precedent, un element crucial pentru viitorul lor.

Iancu concluzionează că sezonul actual ar putea marca începutul perioadei de secetă pentru FCSB, Gigi Becali părând determinat să meargă pe strategia „două capete”: scoate maximum din actualul lot, investește puțin și reconstruiește pe termen lung.

”FCSB, cu lotul actual, încearcă o potriveală ieftină, cinstită ca dar de la Dumnezeu. Atât. Că de la domnul Becali mai puțin și de la Domnul mai mult. Doar ca Părintele nostru îți dă, dar nu ti-o băga și-n plasă, în poartă. Acolo e pe bani.

Gigi Becali, prin tot ceea ce face în ultimul timp, forțează limitele și rigorile raportului calitate-preț. Dacă va reuși să rămână în Europa League, va fi o Csikszereda a competiției, iar asta-i va afecta și în campionat.

Evident ca s-au uzat motoarele Tănase, Olaru, Șut, iar ceilalți nu mai pot fi motivați atât timp cât în sinea lor înțeleg că nu mai pot atinge performanța europeană de anul trecut, condiție importantă pentru cariera lor viitoare.

Ori, azi, Gigi Becali a gândit la foc mic. Caută să scoată tot ce se poate scoate din acest lot, cu costuri infime, urmând să peticească dacă este nevoie, iar apoi să înceapă o reconstrucție a întregului lot.

Ceea ce înseamnă doi/trei ani de secetă. Să fi început oare primul an?! Să meargă la două capete ?! Vom vedea curând. Oricum știe exact ce vrea și ce face pentru asta”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.