FCSB va renunța la trei fotbaliști

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a anunțat că renunță la serviciile a trei jucători.

Patronul trupei bucureştene a dezvăluit care vor fi primele 3 plecări ale iernii: Malcom Edjouma, Vlad Chiricheş şi David Kiki.

„Iau mijlocaş acum, iau doi mijlocaşi, că Edjouma pleacă. Pleacă Edjouma, pleacă Chiricheş. Nu o să mai fie pe listă. Nu o să mai fie nici Kiki, sunt trei. Nu mai ai ce”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

Plecarea celor 3 ar însemna şi o economie considerabilă la bugetul de salarii. Chiricheş este remunerat cu 20.000 de euro/lună, Edjouma ia 13.000 de euro/lună, iar Kiki primeşte 12.000 de euro/lună. Astfel, campioana reduce cheltuielile cu 45.000 de euro lunar.