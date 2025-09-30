FCSB vrea să îl transfere pe unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Superligă

Mario Tudose este în atenția FCSB-ului, iar antrenorul lui FC Argeș, Bogdan Andone, a dat de înțeles că îi caută deja un înlocuitor.

„În cazul în care Mario va pleca, va trebui să ne organizăm. Cel mai simplu va fi să ne găsim un înlocuitor U21 pe aceeași poziție, să nu schimbăm tot angrenajul echipei. Avem câteva idei pe care le analizăm, vom vedea ce va fi din iarnă.

Am vorbit cu Mario în acea perioadă, era plecat cu echipa națională de tineri în San Marino.

Am discuta cu el jumătate de oră la telefon, i-am dat exemple din cariera mea de jucător și a lui Dani Coman, când trebuie să iei decizii cu privire la cariera ta. Uneori acele decizii sunt bune, ți se par bune în momentul respectiv, alteori nu ți se par bune, dar timpul le va așeza pe toate.

I-am zis că nu este niciun capăt de țară. Singurul lucru important e să rămână la același nivel ca evoluții, să rămână concentrat și 100% din iarnă vor venea oferte, chiar și din campionate mai puternice.

Mă bucur că a înțeles mesajul. Evoluțiile lui sunt foarte bune, a rămas concentrat, focusat. E un băiat extrem de inteligent. Și eu cred că dacă va continua evoluțiile astea până la iarnă sunt șanse foarte mari ca el să plece”, a declarat Bogdan Andone, potrivit fanatik.ro.