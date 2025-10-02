FCSB – Young Boys 0-2, duelul din etapa a doua a grupei de Europa League. Campioana a fost învinsă clar de elvețieni, ambele goluri fiind marcate în prima repriză.

FCSB – Young Boys 0-2. Înfrângere amară pentru campioana României în a doua etapă din Europa League

Joel Monteiro a reușit o „dublă” în duelul de pe Arena Națională. FCSB și-a menajat o parte dintre vedete, Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Darius Olaru fiind trimiși în teren la pauză.

Florin Tănase, de cealaltă parte, a început și el meciul ca rezervă, intrând în minutul 13, după accidentarea lui Malcom Edjouma.

În prima etapă a grupei, FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles. În următoarea etapă, campioana va primi vizita celor de la Bologna, meciul urmând să se dispute pe 23 octombrie.

În repriza a doua, FCSB a fost mai periculoasă, dar fără să schimbe tabela, astfel că „roș-albaștrii” au fost nevoiți să se recunoască învinsă pentru prima dată în această grupă de Europa League.

Următorul meci al campioanei va fi împotriva celor de la Universitatea Craiova, actualul lider al superligii, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, din București.