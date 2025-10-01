FCSB – Young Boys Berna: Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali? Britanicii anunță un rezultat surprinzător!

FCSB și Young Boys Berna se vor întâlni joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, într-un meci din faza grupelor Europa League. Britanicii de la Sports Mole au făcut o predicție pentru acest duel și anticipează un rezultat de egalitate, 1-1.

FCSB a început campania europeană cu o victorie în deplasare, 1-0 cu Go Ahead Eagles, iar în campionat a trecut recent cu 1-0 de Oțelul Galați. Pe de altă parte, Young Boys Berna a fost învinsă categoric în prima etapă a grupei, 1-4 de Panathinaikos, dar și-a revenit în campionatul intern, obținând o victorie cu 4-2 în fața celor de la FC Thun.

Britanicii consideră că FCSB încă se confruntă cu probleme în fața porții și că sunt șanse mici ca echipa să câștige dacă nu își îmbunătățește eficiența în fazele ofensive. Totuși, Young Boys vine cu moralul ridicat după evoluții bune în deplasare și ar putea pleca cu un punct de pe Arena Națională, conform analizei Sports Mole.

„Noi spunem: FCSB – Young Boys 1-1. Criza FCSB-ului în fața porții ar putea continua joi, iar șansele să câștige meciul sunt mici dacă jucătorii nu reușesc să îmbunătățească modul în care gestionează fazele avute la poarta adversă.

Young Boys are încrederea dată de evoluțiile solide pe care le-a avut recent în deplasare și ar putea obține un punct pe Arena Națională”, scriu britanicii.