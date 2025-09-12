FCU Craiova: Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente

FCU Craiova anunţă, vineri, că activitatea echipei continuă cu antrenamente, precizând că jucătorii care nu erau legitimaţi au fost lăsaţi să plece.

“Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente şi activităţi specifice perioadei de pregătire cu întreg lotul aflat la dispoziţia antrenorului, mai puţin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimaţi şi cărora li s-a permis sa meargă să îşi caute alte echipe”, a precizat FCU 1948 Craiova.

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis în această săptămână excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor.