Federația Română de Atletism are nevoie de un milion de euro pentru a-și continua activitatea

Secretarul general al Federației Română de Atletism, Inocențiu Voinea, a declarat, cu prilejul unei conferințe de presă înaintea plecării delegației României la Campionatele Balcanice de seniori de la Volos (26-27 iulie), cu autocarul, că pentru a funcționa normal până la sfârșitul anului ar fi nevoie de un milion de euro.

Se fac mari eforturi pentru a atrage fonduri private, dar este nevoie de timp

FRA a primit în acest an un buget de 2,8 milioane de lei și acesta a fost deja consumat în totalitate, ceea ce a determinat trimiterea delegației la Balcaniadă cu autocarul, iar participarea și organizarea unor competiții devine tot mai incertă.

”Avem nevoie de un milion de euro, care înseamnă o nimica toată, care înseamnă o treime din ce a fost în anii trecuți”, a spus Inocențiu Voinea.

Președinta FRA, Constantina Diță, le-a urat mult succes sportivilor români la Volos și speră că se vor întoarce, ca de obicei, cu rezultate foarte bune: ”Noi aici la federație le urăm multă baftă sportivilor noștri și să ne bucure așa cum știu ei, pentru că totdeauna atletismul a adus rezultate României. Și să nu uităm că atletismul este numărul unul ca sport la Jocurile Olimpice și noi ne dorim ca atletismul să revină acolo unde a fost. S-a și văzut în ultimele luni, am avut medalii la Europenele de tineret, am venit acasă cu două medalii de aur. Sperăm ca și de la Balcaniadă să aducem cât mai multe medalii. Și prin această conferință dorim să le spunem tuturor că sportul are nevoie de susținere, de infrastructură, pentru că fără susținere nu putem să facem sport de performanță. Dacă nu avem susținere, facem sport de masă.”

Diță a vorbit și despre Mondialele de la Tokyo din septembrie, cea mai importantă competiție a anului: ”Noi estimăm să calificăm în jur de 14 sportivi la Tokyo. Avem câțiva cu barem, pe Dringo la 400 m și Andrea Miklos la 400 m, restul sunt în World Ranking. Așteptăm să urce cât mai mulți în World Ranking pe poziții foarte bune și să se califice cât mai mulți. Noi ne dorim acest lucru pentru că după Campionatele Mondiale, cum am zis, sportivii pot să intre în lotul olimpic pentru Jocurile Olimpice din 2018”.

Voinea a adăugat că se fac mari eforturi pentru a atrage fonduri private, dar este nevoie de timp: ”Ne-am întâlnit chiar ieri cu un reprezentant de vârf al unei companii. Sigur că asta am discutat, cum să împachetăm performanța sportivilor noștri. De asemenea, tot ieri, cu reprezentantul pe zona de marketing al unui mare investitor imobiliar. Facem lucrurile astea, dar nu sunt un întrerupător de bec pe care să-l apeși și să se întâmple a doua zi. Pentru asta lucrăm de când am venit în federație, să facem o imagine pozitivă și să facem un pachet ofertant pentru cei care ar putea să ni se alăture. Pentru că trebuie să existe un ‘endorsement’. Cine îți dă bani trebuie înapoi să aibă ceva… Vânzări mai bune, o imagine mai bună. Și asta este ceea ce încercăm noi să oferim. Știm că așa pot veni banii din privat, asta este rețeta, o cunoaștem și încercăm să o facem.”

Bianca Ghelber, campioană europeană la ciocan în 2022, a spus că problemele financiare îi afectează pe sportivi, dar trebuie să se adapteze la condițiile actuale: ”Afectează pe toată lumea, vă dați seama. Cu cât sunt mai mulți bani, cu atât totul merge conform planul, să zic așa. Dar mergem înainte, nu avem ce face. Trebuie să ne adaptăm în funcție de situație. La Balcaniadă mi-am propus să aduc aurul acasă. În ceea ce privește Mondialele, merg tot optimistă și pozitivă. O medalie ar însemna ce e mai frumos pentru un sportiv. Dar vedem cum va fi acolo. Dacă avem încredere în noi și suntem sănătoși, zic că va fi bine”.