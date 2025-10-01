Federer, favorit pentru intrarea în Hall of Fame în 2026

Roger Federer ar putea intra în International Tennis Hall of Fame în 2026, după ce numele său a fost inclus miercuri pe lista celor nominalizați.

Legendarul elvețian a fost primul jucător din istorie care a cucerit 20 de titluri de Grand Slam și a dominat tenisul alături de Nadal și Djokovici.

În cariera sa, Federer a câștigat 103 turnee și 1.251 de partide, performanțe depășite doar de Jimmy Connors. Jocul său ofensiv și eleganța loviturilor l-au transformat într-un simbol al acestui sport.