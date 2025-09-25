Felix Nmecha nu mai este lăsat de Borussia Dortmund să se exprime liber, după mesajele sale despre Charlie Kirk

Borussia Dortmund l-a avertizat pe Felix Nmecha, care şi-a exprimat sprijinul faţă de familia lui Charlie Kirk după asasinarea acestuia la 10 septembrie, că postările sale pe reţelele sociale vor trebui să fie aprobate de departamentul de comunicare al clubului, relatează L’Equipe.

Mijlocaşul german (24 de ani), care a părăsit Wolfsburg pentru Borussia Dortmund în vara anului 2023, postează frecvent mesaje care nu au legătură cu sportul în social media, în special pentru cei 250.000 de followeri ai săi de pe Instagram. Dar săptămâna aceasta, Nmecha a fost, după cum a dezvăluit Bild, convocat de conducerea clubului, Lars Ricken (director general) şi Sebastian Kehl (director sportiv). Întâlnirea a fost organizată în urma reacţiei sale la asasinarea lui Charlie Kirk, survenită la 10 septembrie.

„Fie ca Domnul să aline familia Kirk în această perioadă dificilă cu o binecuvântare specială. Iisus este adevărata cale către pace şi iubire”, a scris el iniţial pe Instagram, a doua zi după moartea activistului politic. Un mesaj care a stârnit reacţii vehemente din partea fanilor Borussia Dortmund şi pe care l-a justificat a doua zi, prin acelaşi mijloc de comunicare.

„Intenţia mea a fost să transmit condoleanţe familiei îndoliate şi să transmit mesajul că ura şi violenţa nu vor fi niciodată soluţia. Este absolut normal să avem opinii şi puncte de vedere politice diferite, deoarece nici eu nu sunt de acord cu o serie de lucruri susţinute de Charlie Kirk. Dar să nu uităm că un om a fost ucis cu sălbăticie în faţa soţiei şi a celor doi copii mici ai săi. Cred sincer că, dincolo de politică, exprimarea condoleanţelor este un gest uman care nu ar trebui condamnat”, a completat internaţionalul german.

BVB a decis că viitoarele reacţii ale lui Felix Nmecha pe teme extra-sportive vor fi de acum înainte controlate de serviciul de comunicare al clubului. Şi asta chiar dacă BVB afirmă că „susţine 100% libertatea de exprimare” a jucătorilor săi.

Însă clubul german consideră că postările mijlocaşului său, sub contract până în 2028, au provocat prea multă agitaţie în jurul clubului, de aceea este necesar să se restricţioneze declaraţiile lui Nmecha.