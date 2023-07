Ferma lui Reghecampf a ajuns o ruină: „Au murit toți porcii la Snagov!” Anamaria Prodan, despre imaginile dezolante: „Ni se rupe inima”

https://click.ro/Dacă anul trecut Laurențiu Reghecampf se mândrea cu ferma lui de peste 1000 de animale, azi la Snagov e dezastru total. Ferma lui Reghecampf a ajuns doar o ruină, iar afacerea este în pragul insolvenței. Antrenorul a înregistrat pierderi și datorii uriașe.

Ferma de la Snagov, pe care Laurențiu Reghecampf o înființa în 2017 cu bani europeni împreună cu Anamaria Prodan, a ajuns astăzi în stadiul de …ruină. Nu mai e picior de animal, doar câțiva câini răzleți care păzesc clădirile și grajdurile fermei ce stau să se prăbușească din clipă în clipă. Peisajul este unul dezolant! În loc de o fermă prosperă, Reghe Ranch este doar o afacere ajunsă în pragul insolvenței, care înregistrează, în prezent, pierderi și datorii foarte mari, scrie click.ro.

„Ferma a ajuns o mizerie lucie, 20 de porci au fost, care au murit toți de foame! Au fost smulse și sparte wc-urile, a fost rupt gardul, pereții sunt distruși, faianța spartă cu ciocanul. Câinii au fost lăsați de izbeliște și se mănâncă între ei.

Ceea a mai rămas a fost încărcat în mașini și cărat tot la Târgoviște, acolo unde mama antrenorului, Marga, care se ocupa de fermă, s-a mutat la loc. Acum cei de la RAPPS încearcă să recupereze prejudicul. Marfa a fost luată de la furnizori cu plata la termen. Nu s-a achitat nimic! Muncitorii nu au fost plătiți.

Anamaria Prodan a fost echilibrul lui Reghecampf. Ea m-a plătit mereu pe vremuri și a avut grija de mine! Îmi lua cadouri și îmi mulțumea. După plecarea Prodancăi potopul!”, a declarat un fost angajat al fermei, pentru Click!

După divorț, Laurențiu Reghecampf a rămas cu ferma, dar a interzis familiei să mai calce acolo, declara la vremea respectivă Anamaria Prodan.

„Nu știu nimic despre acest subiect. Nu am fost pe acte niciodată și nu am știut ce a făcut Laurențiu cu ferma niciodată. De când ne-am despărțit, chiar absolut nimic nu mai știu de el sau de ceea ce face!

Noi nu am luat vreodată ceva de la fermă și nici nu ne intereseaza subiectul! Niciodată nu a fost ce s-a vehiculat in presa. Noi nu am avut cât timp am fost căsătoriți ferma de nivelul celei vehiculate in presa. Am avut un loc mic, unde creșteam 10 porci și 5 vaci.

Nu știu ce se mai întâmplă pe acolo. Eu și copiii mei stăm departe de așa ceva și mă felicit ca nu am avut implicare în absolut nimic.

Vreau ca eu și copiii să stăm liniștiți, să păstrăm numai amintirile frumoase cu Reghecampf! Aș vrea să vă amintiți cu drag de Prodan și Reghecampf, căci am muncit foarte mult să fim familia frumoasă, care a lăsat ceva în urma ei.

Ce s-a ales de Reghe azi și ce face el astăzi, în ce situații a ajuns … nouă ni se rupe inima. Dar, credem cu tărie că singur se va ridica și își va da seama că este în cădere liberă și va reveni de zeci de ori mai puternic.

Cât despre mândria lui de bărbat și despre demnitate … la fel! Când va deschide ochii, îl veți vedea din nou pe marele Reghecampf. El știe cu siguranța în ce zonă a căzut, știe că nu mai are respect din partea bărbaților , știe în ce lume a intrat, vede ce a distrus și cum s-a distrus … Dar, eu și copiii mei ne rugăm pentru el!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Din 2017 de când a fost înființată, firma lui Laurențiu Reghecampf a înregistrat, aproape în fiecare an, pierderi. Numai în anul 2021 ferma de la Snagov a înregistrat totuși un profit de aproximativ 135.000 de euro.

Cu o cifră de afaceri zero, firma, care mai are un singur angajat, apare cu pierderi de peste 1.000.000 de lei. Conform datelor oficiale, indicele Z, cel de insolvabilitate, arată că firma antrenorului s-ar afla, la acest moment, într-o situație critică. În prezent, firma are datorii de aproape 1,5 milioane de lei, adică în jur de 300.000 de euro, conform raportărilor fiscale oficiale.