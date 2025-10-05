Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei

Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, duminică pe circuitul de la Mandalika, obținând cu această ocazie prima sa victorie la categoria regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză.

Al doilea cel mai tânăr pilot din istorie care câștigă o cursă la clasa regină

Aldeguer, debutant în MotoGP în acest sezon, a fost cronometrat în 41:07,650, reușind să-l devanseze cu 6,987 pe compatriotul său Pedro Acosta (Red Bull KTM), ocupantul locului secund.

Podiumul a fost completat de un alt spaniol, Alex Marquez (Ducati-Gresini), care a încheiat cursa la 7,896 de învingător.

Grand Prix-ul indonezian a fost marcat de abandonul spaniolului Marc Marquez (Ducati), care avea deja asigurat titlul de campion mondial în acest sezon, al șaptelea din cariera sa în MotoGP.

Marquez a căzut în primul tur, după ce motocicleta sa a fost lovită din spate de cea pilotată de italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), care a abandonat la rândul său. Conform primelor informații, neconfirmate de echipa sa, ibericul a suferit o fractură la umărul drept, la care a fost operat anterior de mai multe ori, fiind nevoit să stea departe de pistă o lungă perioadă.

Fermin Aldeguer a devenit duminică al doilea cel mai tânăr pilot din istorie, la 20 de ani și 183 de zile, care câștigă o cursă la clasa regină, după Marc Márquez, care a reușit această performanță la Marele Premiu de la Austin (SUA) din 2013, la 20 de ani și 63 de zile.