Fernando Alonso a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente în Singapore

Pilotul spaniol Fernando Alonso (Aston Martin) i-a surprins pe favoriți și a fost cel mai rapid, vineri, în primele antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore.

McLaren are nevoie doar de 13 puncte pentru a-și asigura titlul mondial la constructori

Pe circuitul stradal Marina Bay din Singapore, Alonso a reușit cel mai rapid tur cu timpul de 1 min 31 sec 116/1000, cu 150/1000 mai bun decât cel al monegascului Charles Leclerc (Ferrari) și cu 276/1000 mai rapid față de campionul mondial Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari) a fost al patrulea, la 364/1000 de Alonso, înaintea australianului Oscar Piastri (McLaren), liderul la zi din clasamentul piloților, și a britanicului Lando Norris (McLaren).

Piastri speră să urce din nou pe podium în Singapore, după accidentul suferit acum două săptămâni în Azerbaidjan, prima sa cursă din sezon fără puncte.

Norris s-a apropiat la 25 de puncte, în timp ce Verstappen, cu victorii consecutive la Monza și Baku, este la 69 de puncte, înaintea ultimelor șapte curse, care pun la bătaie 199 de puncte. Olandezul nu are însă nicio victorie pe circuitul Marina Bay.