Fernando Santos, demis din funcţia de selecţioner al Azerbaidjanului

La trei zile după înfrângerea din Islanda (5-0), Azerbaidjanul l-a demis luni pe selecţionerul său, portughezul Fernando Santos.

Plecarea sa survine într-o atmosferă glacială, la două zile după o conferinţă de presă în cadrul căreia un jurnalist i-a cerut public demisia. „Dumnezeu să vă dăruiască viaţă lungă şi sănătate. Aţi câştigat suficiente trofee şi bani pentru mai multe vieţi, şi totuşi sunteţi aici, umilind echipa noastră pe scena mondială. Nu aveţi puţin respect pentru dumneavoastră?”, l-a întrebat el pe fostul selecţioner al Portugaliei.

„Am un contract”, i-a răspuns Santos, care a fost în cele din urmă concediat 48 de ore mai târziu.

Portughezul, campion european în 2016, fusese numit în iunie 2024.

De la plecarea sa din Portugalia în 2022, antrenorul în vârstă de 70 de ani a avut parte de o serie de experienţe neplăcute. Concediat din Polonia după doar opt luni (trei victorii, trei înfrângeri), el a petrecut doar patru luni la cârma echipei Beskitas, între ianuarie şi aprilie 2024, înainte de a fi concediat.

Experienţa sa în Azerbaidjan nu s-a dovedit mai reuşită, întrucât pleacă cu un bilanţ dezastruos de 2 egaluri şi 9 înfrângeri în 11 meciuri cu azerii.