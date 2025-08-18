Ferrari se apropie de cea mai slabă serie a sa din istorie

Ultimele știri de la Ferrari s-au învârtit în jurul unui Lewis Hamilton disperat, care vorbește despre faptul că se simte inutil și că echipa italiană are nevoie de o schimbare de pilot.

„Când începi o serie proastă, nu știi când vei atinge fundul”

Piero Ferrari, fiul nelegitim al regretatului Enzo Ferrari, consideră că este mai greu să schimbi lucrurile în zilele noastre, deoarece „nu poți cheltui mai mulți bani pentru a acoperi deficitele din cauza limitărilor bugetare”.

În ciuda performanței sale slabe, Hamilton nu este mult în urma coechipierului său. Englezul ocupă locul 6 (109 puncte) în clasament, cu Charles Leclerc (151 de puncte) puțin deasupra lui.

Împreună, cei doi plasează Ferrari pe locul 2 în campionatul constructorilor, în spatele unui McLaren de neatins. Aceasta este situația actuală, dar pare o poveste care se repetă iar și iar.

Deși Ferrari termină de obicei în mod constant fiecare sezon printre primii trei producători, cu câteva excepții, cum ar fi 2020 (locul 6), nu a mai câștigat un titlu de 17 ani, din 2008, cu Felipe Massa și Kimi Raikkonen în echipă.

Această serie a devenit cea mai lungă din istorie, depășind-o pe cea de 16 ani dintre 1983 și 1999. Ce se întâmplă cu echipa istorică Ferrari, care o împiedică să inverseze această situație, este o întrebare pe care mulți oameni și-o pun.

„Cred că este o chestiune de cicluri. F1 a funcționat întotdeauna așa, iar când începi o serie proastă, nu știi când vei atinge fundul. În zilele noastre, este foarte complicat pentru că nu poți cheltui mai mulți bani pentru a acoperi golurile, având în vedere constrângerile bugetare. Trebuie să legi o serie de factori pozitivi pentru a schimba lucrurile”, a spus Piero Ferrari, într-un interviu acordat La Gazzetta:

Britanicul este pe urmele lui Alain Prost, Fernando Alonso și Sebastian Vettel

Oricare ar fi problema, aceasta pare să depășească performanțele slabe din ultima vreme ale lui Hamilton.

De fapt, dacă vorbim despre campioni mondiali cu Ferrari, trebuie să ne întoarcem în 2007, când Raikkonen a reușit acest lucru.

Această serie slabă a durat deja 18 ani și nu va mai fi mult timp până când va egala cea mai lungă din istorie, cei 21 de ani care s-au scurs între 1979 și 2000.

Hamilton va rămâne frustrat deocamdată. nu poate fi ușor să accepți anumite rezultate pentru un șapte ori campion mondial.

Dar înaintea lui, au fost mulți alții care au sosit cu așteptări mari și s-au trezit confruntați cu o realitate dură. Unii au reușit să concureze chiar dacă nu au ieșit victorioși, iar alții au fost întotdeauna departe de a fi o concurență pentru Campionatul Mondial.

Cele mai recente nume care au ajuns la Ferrari cu titluri de campioni și nu au repetat performanța la echipa „căluțului cabrat” sunt: Fernando Alonso, dublu campion mondial, și Sebastian Vettel, cvadruplu campion.

Alain Prost a suferit și el blestemul înaintea lui, cu trei titluri la activ, și a trebuit să plece la Williams pentru a obține un al patrulea. Așadar, Lewis nu a fost primul și probabil nu va fi nici ultimul.