Festival de goluri în Liga Campionilor! 43 de reușite în 9 meciuri, Man a realizat o dublă, Inter s-a impus cu 4-0 acasă la Union SG

Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor. Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise.

PSG a realizat scorul serii, 7-2 în deplasare cu Bayer Leverkusen

Dennis Man a marcat de două ori pentyru PSV, în minutele 54 şi 80, în meciul pe care olandezii l-au câştigat pe teren propriu cu Napoli, scor 6-2. Pentru PSV au mai înscris Buongiorno (35 – autogol), Saibari (38), în timp ce pentru italieni a punctat McTominay (31, 86).

Tot marţi, Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a trecut în deplasare de Union Saint-Gilloise, scor 4-0, prin golurile marcate de Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53-p şi Esposito (76).

Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în faza principală a Ligii Campionilor:

Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1 (marcatori: Lopez 7, 39, 76, Yamal 68-p, Rashford 74, 79 / El Kaabi 54-p)

Kairat Almaty – Pafos 0-0

Arsenal – Atletico Madrid 4-0 (Gabriel 57, Martinelli 64, Gyokeres 67, 70)

Bayer Leverkusen – PSG 2-7 (Garcia 38-p, Garcia 54 / Pacho 7, Doue 41, 45+3, Kvaratskhelia 44, Mendes 50, Dembele 66, Vitinha 90; cartonaşe roşii: Andrich 31 / Zabarnyi 37)

FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4 (Anton 33-a, Dadason 90 / Nmecha 20, 76, Bensebaini 61-p, Silva 87)

Newcastle – Benfica Lisabona 3-0 (Gordon 32, Barnes 71, 83)

PSV – Napoli 6-2 (Buongiorno 35-a, Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Pepi 87, Driouech 89 / McTominay 31, 86; cartonaş roşu: – / Lucca 76)

Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4 (Dumfries (1, Martinez 45+1, Calhanoglu 53-p, Esposito 76)

Villarreal – Manchester City 0-2 (Haaland 17, Silva 40)