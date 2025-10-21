Festival de goluri în Liga Campionilor! 43 de reușite în 9 meciuri, Man a realizat o dublă, Inter s-a impus cu 4-0 acasă la Union SG
Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor. Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise.
PSG a realizat scorul serii, 7-2 în deplasare cu Bayer Leverkusen
Dennis Man a marcat de două ori pentyru PSV, în minutele 54 şi 80, în meciul pe care olandezii l-au câştigat pe teren propriu cu Napoli, scor 6-2. Pentru PSV au mai înscris Buongiorno (35 – autogol), Saibari (38), în timp ce pentru italieni a punctat McTominay (31, 86).
Tot marţi, Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a trecut în deplasare de Union Saint-Gilloise, scor 4-0, prin golurile marcate de Dumfries (41), Martinez (45+1), Calhanoglu (53-p şi Esposito (76).
Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi, în faza principală a Ligii Campionilor:
Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1 (marcatori: Lopez 7, 39, 76, Yamal 68-p, Rashford 74, 79 / El Kaabi 54-p)
Kairat Almaty – Pafos 0-0
Arsenal – Atletico Madrid 4-0 (Gabriel 57, Martinelli 64, Gyokeres 67, 70)
Bayer Leverkusen – PSG 2-7 (Garcia 38-p, Garcia 54 / Pacho 7, Doue 41, 45+3, Kvaratskhelia 44, Mendes 50, Dembele 66, Vitinha 90; cartonaşe roşii: Andrich 31 / Zabarnyi 37)
FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4 (Anton 33-a, Dadason 90 / Nmecha 20, 76, Bensebaini 61-p, Silva 87)
Newcastle – Benfica Lisabona 3-0 (Gordon 32, Barnes 71, 83)
PSV – Napoli 6-2 (Buongiorno 35-a, Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Pepi 87, Driouech 89 / McTominay 31, 86; cartonaş roşu: – / Lucca 76)
Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4 (Dumfries (1, Martinez 45+1, Calhanoglu 53-p, Esposito 76)
Villarreal – Manchester City 0-2 (Haaland 17, Silva 40)