FIA a anunțat cele șase curse de sprint din calendarul sezonului 2026 din Formula 1

Formula 1 a făcut publice numele circuitelor care vor găzdui o cursă sprint anul viitor. Vor fi şase, la fel ca anul acesta şi anul trecut. Dar noi trasee vor descoperi cursa de sâmbătă.

O mică noutate însă, pe lângă cele obişnuite, precum Miami (2 mai), Silverstone (4 iulie) sau Shanghai (14 martie), trei circuite – şi nu dintre cele mai mici – vor descoperi plăcerea cursei scurte: Montreal (23 mai), Zandvoort- Ţările de Jos (22 august) şi Singapore (10 octombrie). Sprintul în Singapore se va disputa probabil după-amiaza, având în vedere ora calificărilor (21:00 ora locală – 16.00, ora României).