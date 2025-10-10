FIFA a aprobat ca unele meciuri de campionat să se joace în străinătate, dar Gianni Infantino strâmbă din nas

Fotbalul își asumă un ”risc mare” jucând meciuri din campionatele interne în străinătate, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, la Roma, cu prilejul Adunării Generale a Cluburilor Europene de Fotbal (EFC), scrie DPA.

Bayern Munchen nu are de gând să se ia după Villarreal, Barcelona, AC Milan și Como

La Liga și Serie A au primit aprobarea, ”cu reticență”, din partea UEFA pentru a organiza câte un meci în străinătate în acest sezon, dar FIFA va avea ultimul cuvânt de spus.

Villarreal și FC Barcelona urmează să joace la Miami în decembrie, în timp ce AC Milan și Como au un meci programat la Perth, Australia, în februarie.

”Avem o structură prin care avem meciuri la nivel național, la nivel continental și apoi la nivel global. Și aceasta este o structură care a făcut din fotbal sportul numărul unu în lume.

Dacă vrem să spargem această structură, ne asumăm un risc mare. Dacă vrem să o reglementăm, atunci, știți, trebuie să ne uităm la asta. Am o opinie personală, pe care nu o voi împărtăși cu voi acum, dar am văzut că UEFA a aprobat-o.

Trebuie să meargă și la CONCACAF pentru a aproba acest meci (din La Liga) la Miami. Nu știu dacă AFC a aprobat meciul în Australia, toate părțile interesate, iar apoi va ajunge la FIFA pentru aprobare. Dar acesta este un singur meci – cred că avem nevoie de o reflecție mai globală asupra a ceea ce vrem să facem”, a spus Infantino.

”Vrem ca toată lumea să joace peste tot și să facă ce vrea? Este în regulă. FIFA este destul de puternică în acest sens. Sau vrem să avem un sistem reglementat care să ia în considerare interesele tuturor la nivel național, continental și la nivel de club, dar și legitimitatea fiecăruia de a organiza evenimente și de a reglementa sportul în propria țară (sau) continent?”, a concluzionat șeful FIFA.

Directorul executiv al clubului Bayern Munchen, Jan-Christian Dreesen, a declarat că clubul său nu are nicio dorință de a urma exemplul celor patru echipe care vor juca în străinătate.

Dreesen, care este și vicepreședintele Consiliului Executiv al EFC, a mai spus: ”Am o idee clară unde să jucăm meciurile noastre obligatorii din campionat și aceasta este acasă, pentru că jucăm pentru fani. Jucăm pentru fanii din străinătate, dar jucăm și pentru fanii de acasă.

Așa că eu cred că este o idee bună să jucăm meciuri din campionat acasă și nu în străinătate. Da, vrem să ne extindem, dar ne putem extinde cu aceste noi competiții internaționale de club – cred că acesta ar trebui să fie idealul nostru.”