FIFA a autorizat transferul lui Aymeric Laporte la Bilbao

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a autorizat joi transferul fundaşului franco-spaniol Aymeric Laporte la Athletic Bilbao, clubul său de origine, de la Al-Nassr (Arabia Saudită), a anunţat echipa bască.

Fundaşul central de 31 de ani este campion european în 2024 cu Spania

Acest transfer, finalizat la sfârşitul perioadei de transferuri, la 1 septembrie, a fost blocat iniţial de FIFA, deoarece nu primise la timp toate documentele necesare.

„Athletic Club doreşte să anunţe că FIFA a autorizat Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) să obţină certificatul de transfer internaţional (CTI) de la Federaţia Saudită de Fotbal”, a precizat clubul într-un comunicat.

Înscrierea internaţionalului spaniol, format la Bilbao, unde a jucat şase sezoane, va putea fi efectuată odată ce acest document va fi transmis, menţionează clubul.

Fundaşul central în vârstă de 31 de ani, campion european în 2024 cu Roja, va încerca să-şi relanseze cariera în Ţara Bascilor.