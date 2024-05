FIFA a fost avertizată că fotbaliștii ar putea intra în grevă. Care este motivul

FIFA a fost avertizată că jucătorii sunt dispuşi să intre în grevă dacă vor continua să fie suprasolicitaţi, potrivit News.ro.

Preşedintele executiv al Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti (PFA), Maheta Molango, consideră că jucătorii au ajuns la epuizare, informează BBC.

PFA a cerut măsuri pentru a modifica calendarul aglomerat al fotbalului, în special în contextul în care se propune o Cupă Mondială a Cluburilor cu 32 de echipe, care va avea loc vara viitoare.

„Pot să vă spun o situaţie cu nici 10 zile în urmă în care m-am dus la un vestiar direct afectat şi am spus: ”Sunt fericit să fiu aici şi să comentez puţin, dar în cele din urmă depinde de voi. Cât de departe vreţi să mergeţi?”, a spus Molango, vorbind la bilanţul de sfârşit de sezon al PFA şi al sindicatului mondial al jucătorilor Fifpro privind volumul de muncă şi recuperarea jucătorilor.

„Unii dintre ei au spus: «Nu accept, am putea la fel de bine să facem grevă». Alţii au spus: „Ce rost are? Da, sunt milionar, dar nici măcar nu am timp să cheltuiesc banii”.

PFA a ameninţat cu acţiuni în justiţie şi a analizat opţiunile pentru a face acest lucru în legătură cu numărul tot mai mare de meciuri din calendarul fotbalistic.

Împreună cu PFA, Fifpro şi Asociaţia Ligilor Mondiale (WLA) – din care face parte şi Premier League – au trimis în luna mai o scrisoare către FIFA, ameninţând cu acţiuni în justiţie dacă va continua cu planurile de a găzdui o Cupă Mondială a Cluburilor cu 32 de echipe la sfârşitul sezonului viitor.