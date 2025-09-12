FIFA a primit 1,5 milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială în 24 de ore
Peste 1,5 milioane de cereri de bilete din partea fanilor din 210 ţări au fost primite de FIFA în decurs de 24 de ore de la lansarea tragerii la sorţi pentru vânzarea în avans a biletelor pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat joi forul internaţional, potrivit Reuters.
Solicitările au venit în principal din Statele Unite, Mexic şi Canada, urmate de Argentina, Columbia, Brazilia, Anglia, Spania, Portugalia şi Germania.
Această reacţie a evidenţiat atractivitatea internaţională a turneului extins la 48 de echipe, care va fi găzduit de Mexic, Canada şi SUA şi va cuprinde 104 meciuri în 16 oraşe gazdă.
Înscrierile sunt deschise până la ora 17:00 CET, 19 septembrie, iar ora înscrierii nu afectează şansele fanilor de a obţine bilete.
Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi prin e-mail începând cu data de 29 septembrie şi lor li se vor aloca intervale de timp pentru achiziţionarea biletelor începând cu data de 1 octombrie.
Preţul biletelor va începe de la 60 de dolari, însă în prima fază a vânzării biletelor se va aplica un sistem de preţuri dinamice, fanii plătind preţuri diferite în funcţie de cererea de pe piaţă. Următoarele faze ale vânzării biletelor sunt programate să înceapă în octombrie.