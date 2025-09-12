FIFA a primit 1,5 milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială în 24 de ore

Înscrierile sunt deschise până la ora 17:00 CET, 19 septembrie, iar ora înscrierii nu afectează şansele fanilor de a obţine bilete.

Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi prin e-mail începând cu data de 29 septembrie şi lor li se vor aloca intervale de timp pentru achiziţionarea biletelor începând cu data de 1 octombrie.

Preţul biletelor va începe de la 60 de dolari, însă în prima fază a vânzării biletelor se va aplica un sistem de preţuri dinamice, fanii plătind preţuri diferite în funcţie de cererea de pe piaţă. Următoarele faze ale vânzării biletelor sunt programate să înceapă în octombrie.