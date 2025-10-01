FIFA pasează responsabilitatea către UEFA în cazul Israelului

Suspendarea Israelului din competițiile europene nu a mai fost supusă votului în această săptămână, deși UEFA anunțase o ședință de urgență.

Potrivit presei britanice, forul continental a decis să amâne decizia, în contextul planului propus de Donald Trump pentru oprirea conflictului din Gaza.

În același timp, Victor Montagliani, vicepreședintele FIFA, a precizat că UEFA este instituția care are responsabilitatea de a gestiona situația Israelului în fotbalul internațional.