Fiica Anamariei Prodan are ambiții mari la Academica Clinceni: „I-am promis că o voi face mândră!”

Rebecca Dumitrescu Prodan este cel mai tânăr conducător de club din Liga 1, însă va avea o misiune extrem de dificilă în actualul sezon!

Rebecca este fiica Anamariei Prodan din prima căsnicie, iar în ciuda vârstei fragede pe care aceasta o are a fost desemnată să conducă Academica Clinceni, ultima clasată din România. Acest lucru s-a întâmplat deoarece mama sa, care este și agent de fotbaliști, a dorit să evite un conflict de interese.

Recent, Rebecca Prodan a oferit un interviu complex pentru presa din Polonia, iar jurnaliștii nu s-au ferit să afle cât mai multe lucruri despre planul acesteia la conducerea clubului ilfovean. Tânăra a dezvăluit că este pregătită să ia cele mai bune decizii la Clinceni, iar mentalitatea de învingătoare o ambiționează și mai tare să reușească salvarea în actualul sezon.

„Clubul trebuie să supraviețuiască. Trebuie să dezvolți strategia perfectă. Trebuie să aduci fotbaliști de calitate. Mama mă va ajuta pe mine și pe partenerii mei să construim ceva perfect. Suntem cu toții într-o situație dificilă, dar trebuie să salvăm echipa.

Vin dintr-o familie neobișnuită să piardă. Am vorbit deja despre mama mea, ea a trăit într-o familie care a crescut-o aproape în regim de soldat. Ea a avut grijă de noi. Deci nu este loc de eșec în această familie. Nu doar că nu vreau ceva. Nu-i putem spune mamei noastre că nu vrem ceva sau nu putem. Mama ne-a crescut într-o mentalitate de câștigător.

Nu există loc de secundă în viața mea. Întotdeauna există doar primul loc. Lumea își amintește doar de cei care au fost primii. Am lucrat la asta în viața mea de când îmi amintesc. Mama mi-a dat bani pentru note bune, dar când a refuzat să-mi cumpere ceva, am lucrat în SUA în această vară și am putut să câștig ceea ce îmi doream. Mama m-a învățat că banii sunt greu de obținut și pot fi câștigați doar cu muncă grea. De aceea nu depind de nimeni în viața mea. Doar de la mine însumi.

Știu. Înseamna mult. Nu percep fotbalul doar cu inima, ci cu mintea. Mama și cu mine suntem diferiți aici. Ea încă privește mingea cu inima, deși bineînțeles că își folosește și mintea. Dar dacă ești prea emoționat, poți eșua rapid. Pentru mine, fotbalul este în primul rând o afacere.

Sunt interesată de tot ceea ce este asociat cu afacerile și fotbalul. Viața trece repede, ai multe șanse și dacă nu profiți de tot în viața ta, îți va fi greu să reușești. O am pe mama lângă mine, care îmi dă puterea și curajul să merg cu mândrie. O cunosc pe mama. Ea ar muri pentru ca noi să ne ajutăm. I-am promis că o voi face mândră.”, a spus Rebecca, potrivit Transfery.info.