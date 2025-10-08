Filip Jianu s-a calificat în optimi la Valencia (challenger)

Tenismanul român Filip Cristian Jianu s-a calificat în optimile de finală ale turneului challenger de la Valencia (Spania), dotat cu premii totale de 181.250 de euro, marți, după ce l-a învins pe conaționalul Cezar Crețu cu 6-1, 3-6, 6-4.

Jianu (24 ani, 280 ATP) s-a impus după două ore și 36 de minute în fața unui adversar venit din calificări.

Jianu l-a mai învins pe Crețu (24 ani, 427 ATP), anul trecut, la Antalya (M15), în semifinale, cu 6-2, 7-6 (7/3).

Filip Jianu și-a asigurat un cec de 3.055 de euro și 8 puncte ATP, iar în optimi va înfrunta un ”lucky loser”, germanul Christoph Negritu, victorios în fața cehului Vit Kopriva, al doilea favorit, cu 6-4, 6-2.

Jianu s-a impus în ambele confruntări de până acum cu Negritu (31 ani, 318 ATP), desfășurate în 2019.

Crețu s-a ales cu 1.890 de euro și 5 puncte ATP.

În primul tur la dublu, Victor Cornea și spaniolul Bruno Pujol Navarro au fost învinși în primul tur de cuplul spaniol Sergio Martos Gornes/David Vega Hernandez, cu 5-7, 6-4, 10-8.