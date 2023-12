Filmul „Povestea Generației de Aur” va apărea pe 1 martie! Gheorghe Hagi spune că a fost mai bun decât Diego Maradona

Sâmbătă, 18 mai 2024, va avea loc pe Arena Națională, de la ora 20:30, meciul de retragere al „Generației de Aur”.

„Hai, România! – Povestea Generației de Aur” va avea premiera pe 1 martie 2024

Foștii componenți ai naționalei României vor înfrunta adversari de calibru, iar pe cel mai mare stadion al țării vor putea fi văzuți la lucru Jose Mourinho, Hristo Stoichkov, Rivaldo sau Luis Figo.

„Hai, România! – Povestea Generației de Aur”, primul film documentar despre fotbalul românesc din anii de glorie, se va difuza în cinematografele din toată țara începând cu 1 martie 2024.

Pregătirile, documentarea, filmările și montajul materialelor s-au desfășurat în acest an. Munca de producție a inclusiv și vizionarea a peste 150 de ore de imagini din toate arhivele FIFA, UEFA și TVR cu meciuri, reportaje, emisiuni și știri din perioada respectivă.

La acestea s-a adăugat și o primă selecție de 2.000 de poze și câteva sute de articole de referință de la acea vreme.

„Lumea spunea despre mine că sunt Maradona din Carpați. Dar eu cred că am fost mai bun ca el. Am jucat mai bine și am ieșit cu capul sus”, este una dintre mărturisirile lui Gheorghe Hagi făcută în documentar.

Producția cinematografică îi va aduce în prim-plan pe jucătorii perioadei 1980 – 2000: Hagi, Ilie Dumitrescu, Miodrag Belodedici, Gheorghe Mihali, Dorinel Munteanu, Tibor Selymes, Florin Răducioiu, Ionuț Lupescu, Basarab Panduru, Ion Vlădoiu, Adrian Mutu, Marius Lăcătuș, Gavril Balint, Adrian Ilie, Gheorghe Craioveanu, Ioan Ovidiu Sabău, Constantin Gâlcă, plus portarii Florin Prunea și Bogdan Stelea.

„‘Hai, România! – Povestea Generației de Aur’ a fost regizat de Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de scriitorul Andrei Crăciun și produs de Headline Management Agency. Filmul va fi urmat și de un serial cu imagini, subiecte și interviuri extinse, în completare, destinat unei platforme de streaming.

Pentru realizarea filmului și a serialului au fost înregistrate peste 200 de ore de interviuri și ilustrații, atât în diferite locuri din România, cât și în străinătate, mai precis în Italia, Franța, Coreea de Sud și Spania unde echipa de producție a stat de vorbă cu Cristian Chivu, Ladislau Boloni, Dan Petrescu și Gheorghe Popescu”, se arată într-un comunicat.

Nu vor lipsi din documentar nici foștii antrenori Anghel Iordănescu, Dumitru Dumitriu și Emeric Ienei

Ei vor vorbi despre raportarea la victorii și durerea eșecului, dar și ce a însemnat pentru toți profesionalismul și dedicarea, despre cum au trăit primele ieșiri din țară, șocul întâlnirii cu Occidentul în țări diferite, banii câștigați, relația lor cu faima și unde se aflau în momentul Revoluției.

„Nu vor lipsi din povestea Generației de Aur nici antrenorii Anghel Iordănescu, care a fost alături de sportivi la Cupele Mondiale din 1994 (SUA) și 1998 (Franța), precum și la Campionatul European din 1996 (Anglia), Dumitru Dumitriu, antrenor secund la Campionatul Mondial din America din 1994, Emeric Ienei care a lucrat la Echipa Națională la Campionatul Mondial din Italia 1990, la Campionatul European din Belgia și Olanda 2000 și a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua în 1986.

Un interviu în premieră va oferi și medicul lotului la Cupa Mondială din 1994, la Cupa Mondială din 1998 (în Franța) și la campionatele Europene din 1996 (în Anglia) și din 2000 (în Belgia și Olanda), Pompiliu Popescu.

Alături de ei vor mai fi prezenți în interviuri exclusive fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, impresarul Ioan Becali și ziariștii Ionel Stoica, Ovidiu Ioanițoaia, Mircea M. Ionescu și scriitorul Radu Paraschivescu”, se mai precizează în document.