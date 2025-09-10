După ce, pentru prima dată în istorie, în sezonul precedent Final Four-ul Euroligii s-a desfășurat în afara Europei, la Abu Dhabi, careul de ași ai celei mai puternice competiții de pe continent revine în Europa.

Sezonul regulat va avea la start 20 de echipe

Final Four-ul Euroligii în 2026 va avea loc în capitala Greciei, la Atena în Telekom Center, o arenă cu o capacitate de peste 18.000 de spectatori. Semifinalele competiției sunt programate a se juca pe 22 mai anul viitor, în timp ce finala se va disputa pe 24 mai.

În cursa pentru găzduirea careului de ași ai Euroligii s-au mai aflat și Belgrad, care a găzduit edițiile din 2018 și 2022, dar și Valencia, în Roig Arena.

Va fi pentru a patra oară în istorie când Final Four-ul se va organiza în Grecia, după 1993 la Pireu, 2000 la Salonic și ultima dată tot la Atena, în 2007. În acel an, Panathinaikos a devenit campioana Europei, după un succes strâns împotriva lui CSKA Moscova, cu scorul de 93-91.

În sezonul precedent, Final Four-ul a avut loc pentru prima dată în afara Europei, la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Fenerbahçe este campioana en-titre a competiției, în urma unei victorii clare în marea finală în fața lui AS Monaco, scor 81-70.

Sezonul regulat 2025/26 al Euroligii va avea la start 20 de echipe și va începe pe 30 septembrie. Vor fi 38 de etape în sistem tur-retur și se va încheia pe 17 aprilie. Ulterior, se va desfășura play-in-ul între 21 și 24 aprilie, după care play-off-ul în perioada 28 aprilie – 13 mai.