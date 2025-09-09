Final neașteptat în „telenovela Vlad Chiricheș”. Decizia luată de Gigi Becali

FCSB a stabilit oficial lotul pentru sezonul de toamnă din SuperLigă, iar Vlad Chiricheș rămâne pe lista clubului pentru meciurile din campionat.

Deși Gigi Becali anunțase recent că fostului căpitan al naționalei i-ar putea fi propusă retragerea pentru a prelua un rol de antrenor secund, fundașul de 35 de ani apare în continuare printre jucătorii disponibili pentru echipă. Lotul complet include nume precum Denis Alibec, Florin Tănase, Octavian Popescu și alți jucători importanți pentru FCSB.

Totuși, pe lista UEFA pentru Europa League, Vlad Chiricheș a fost scos, fiind înlocuit cu Joyskim Dawa. Clubul și-a exprimat dorința să-l aibă pe camerunez măcar pentru ultimele două meciuri din faza grupelor, programate în a doua jumătate a lunii ianuarie. Modificările de lot pentru meciurile din campionat vor fi posibile abia în ianuarie, în perioada de mercato de iarnă, în timp ce lista UEFA poate suferi schimbări doar după încheierea fazei grupelor, în cazul calificării FCSB în fazele eliminatorii.