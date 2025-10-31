Finală braziliană în Copa Libertadores: Palmeiras – Flamengo

Finala Copa Libertadores va fi din nou 100% braziliană, după calificarea echipei Palmeiras, joi, în ultimul act al competiţiei sud-americane echivalentă cu Liga Campionilor.

Palmeiras va înfrunta Flamengo în data de 29 noiembrie, la Lima, în cea de-a şaptea finală consecutivă disputată între două cluburi braziliene.

Cele două echipe au câştigat fiecare trofeul de trei ori. Ele s-au confruntat deja în finală în 2021, câştigată atunci de Palmeiras, clubul din Sao Paulo.

Conduşi de cel mai titrat antrenor din istoria lor, portughezul Abel Ferreira, jucătorii de la Palmeiras au învins, joi, la Sao Paulo, echipa ecuadoriană Quito, scor 4-0, un rezultat care a făcut să se uite surprinzătoarea înfrângere cu 3-0 suferită săptămâna precedentă.

Flamengo a trecut în semifinale de Racing Club (Argentina), scor 1-0 în tur şi scor 0-0 în retur.

Copa Libertadores a fost marcată în aprilie de moartea a doi tineri suporteri, ucişi într-o busculadă în Chile, când suporterii au încercat să intre cu forţa într-un stadion pentru un meci din cadrul competiţiei.