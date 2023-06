Finala Champions League se joacă la Istanbul: Manchester City și Inter Milano luptă pentru marele trofeu

Pe 10 iunie, de la ora 22:00, Manchester City și Inter Milano vor trage cortina peste acest sezon de fotbal în Europa. Finala Champions League 2022/23 se dispută la Istanbul, loc care a mai găzduit o partidă de poveste, cea dintre AC Milan și Liverpool.

Într-o nouă finală italo-britanică disputată la Istanbul, Manchester City pornește din postura de mare favorită, având de partea ei lotul mai valoros și un antrenor de top, obișnuit deja cu trofeele Champions League. Totuși, City a mai pierdut o finală de Champions League în care pornea din postura de mare favorită, în 2021, contra lui Chelsea.

De această dată, City pare a fi mai montată ca oricând să își îndeplinească obiectivul, dovadă fiind parcursul din acest sezon. În grupe, City nu a avut probleme cu Borussia Dortmund, FC Sevilla și FC Copenhaga, iar apoi le-a eliminat fără emoții pe Leipzig, Bayern Munchen și Real Madrid. Ultimele două confruntări au arătat de ce City este marea favorită la câștigarea Champions League.

Echipa probabilă a lui City este următoarea: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland.

Având în vedere lotul pe care Guardiola îl are la dispoziție, nu e întâmplător că City pornește ca favorită clară și are cota 1.22 la Unibet să câștige trofeul, în timp ce Inter Milano are cota 4.30. Victoria lui City în timpul regulamentar are cota 1.45, egalul are cota 5.00, în timp ce victoria lui Inter are cota 7.50. City e însă mai motivată ca oricând și își va dori să conducă încă din primele minute pentru a obține o victorie lejeră.

Inter țintește al patrulea trofeu Champions League

Dacă Manchester City luptă pentru primul trofeu de Champions League, Inter are deja această experiență. A câștigat până acum de trei ori competiția, iar ultimul succes datează din 2010, când a învins-o în finală de la Madrid pe Bayern Munchen.

Pentru a ajunge în finala de la Istanbul, Inter a avut de trecut printr-o grupă dificilă, cu Bayern Munchen, FC Barcelona și Viktoria Plzen. În fazele eliminatorii a avut adversari mai facili ca FC Porto, Benfica și AC Milan, de care a trecut fără mari probleme, însă City este o echipă de alt calibru.

Echipa probabilă a lui Inter e următoarea: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Džeko.

Finala Conference League se joacă miercuri

Finala Conference League din acest an se dispută la Praga, miercuri de la ora 22:00, iar în ultimul act s-au calificat Fiorentina și West Ham, două echipe care se vor întâlni în premieră într-un meci oficial. În drumul spre finală, Fiorentina a încheiat pe locul secund în grupa cu Istanbul Bașakșehir, Hearts și RFS, iar în fazele eliminatorii a trecut de Braga, Sivasspor, Lech Poznan și FC Basel. De partea cealaltă, West Ham a dominat această competiție. În grupe a obținut punctaj maxim cu FCSB, Anderlecht și Silkeborg, iar în fazele eliminatorii le-a scos pe AEK Larnaca, Gent și AZ Alkmaar.

Echipele probabile:

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Quarta, Milenković, Biraghi; Mandragora, Amrabat; González, Bonaventura, Ikoné; Cabral

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Souček, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma

În privința cotelor la pariuri, bookmakerii care stabilesc cotele pentru Unibet anticipează un duel echilibrat, cu West Ham ușor favorită, având cota 1.90 să câștige trofeul, iar Fiorentina are 2.20. Pentru cotele 1X2, West Ham are cota 2.60, egalul are cota 3.20, iar succesul Fiorentinei are cota 2.75.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment