Finala Cupei României: Alexandru Chipciu – Tinzi să dai vina pe cine ratează, dar şi eu am ratat penaltiuri la viaţa mea

Alexandru Chipciu, jucătorul echipei Universitatea Cluj, a declarat că nu se simte dezamăgit de înfrângerea din finala Cupei României, pierdută miercuri la lovituri de departajare, pentru că formaţia sa a dominat meciul.

„Clar am fost foarte aproape! Eu, personal, nu sunt dezamăgit pentru că am fost acolo. Dacă nu am fi jucat, era altceva, dar le-am fost superiori. Sperăm să mai ajungem încă odată aici, ăsta trebuie să fie targetul nostru.

Viaţa nu e făcută doar din momente bune şi frumoase. Poate sunt 10 la sută momente frumoase. Alea 10 la sută nu au fost cu noi în seara asta.

Tinzi să dai vina pe cine ratează, dar şi eu am ratat penalti-uri la viaţa mea. Despre sezonul viitor nu pot să vorbesc. Mie mi se termină contractul, nu ştiu ce va fi în sezonul viitor, am vorbit cu oamenii de aici, eu m-am simţit foarte bine, urmează să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare”, a declarat Alexandru Chipciu.

Echipa Sepsi OSK a învins miercuri seară, în finala Cupei României, formaţia Universitatea Cluj, la lovituri de departajare, scor 5-4, după ce scorul a fost 0-0 în timpul regulamentar şi după două reprize de prelungiri.