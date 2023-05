Finala Cupei României: Cristiano Bergodi – Vom vedea ce va fi, voi discuta cu clubul. Eu sunt mulţumit, sunt bucuros, s-au făcut multe aici

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Sepsi OSK, nu ştie dacă va mai rămâne la Sf. Gheorghe şi din sezonul viitor, chiar dacă echipa va merge în cupele europene. Bergodi a câştigat trei trofee cu Sepsi: de două ori Cupa României şi Supercupa României.

„Am cerut o pastilă, la penalti-uri, dar pentru dureri de cap. La penalti este o loterie: se poate pierde, se poate câştiga. L-am felicitat şi pe Neluţu Sabău! Ei au făcut un meci bun şi nu s-a văzut diferenţa, că noi am jucat în play-off şi ei în play-out.

Dspre viitor, vom vedea cu conducătorii ce va fi! Eu sunt mulţumit, sunt bucuros, s-au făcut multe aici. Într-un an şi opt luni să câştigăm trei trofee. Nu am o ofertă aşa importantă. Vom vedea, voi discuta cu clubul şi vedem… Europa e o provocare, anul ăsta am trecut de un tur preliminar, nu e chiar un nimic. Suntem Sepsi, un club tânăr”, a declarat Cristiano Bergodi.