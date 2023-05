Finala Cupei României: Roland Niczuly: Înaintea meciului preşedintele mi-a spus că dacă vom ajunge la penaltiuri măcar să ghicesc colţurile!

Roland Niczuly, portarul echipei Sepsi OSK, a recunscut că în timpul loviturilor de la 11 metri a încercat să-I intimideze pe executanţi adverşi. Niczuly a apărat trei lovituri de departajare în finala Cupei României, cu Universitatea Cluj.

„E un sentiment foarte aparte! Ne bucurăm, am reuşit un moment istoric dn nou, Am făcut un meci prost, dar, cum am spus şi la conferinţa dinaintea meciului, finalele nu se joacă prost, finalele se câştigă. Am scris istorie de două ori la rând, am arătat că şi la o echipă mică, dacă este bine organizată, se pot face performanţe. Vor fi meciuri foarte grele în preliminariile Conference League, trebuie să ne pregătim, să nu ne facem de râs. La penalti-uri am încercat să intimidez, să pun presiune mai mare pe ei. La Martic i-am spus că o să dea peste, apoi că m-am răzgândit şi i-am spus că vreau să o apăr. Mă bucur că mi-a ieşit. Înaintea meciului preşedintele mi-a spus că dacă vom ajunge la penalti-uri măcar să ghicesc colţurile. Astăzi, antrenorul de portari, Cornel Cernea a presimţit că o să ajungem la penalti-uri, am făcut şedinţă video cu el vreo două ore, am văzut imagini cu tot lotul Universităţii, unde trag penalti-urile, procentual, şi ne-a ieşit”, a declarat Niczuly.