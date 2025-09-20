Finală de vis la Seul! Primele două favorite, Iga Swiatek și Ekaterina Alexandrova vor lupta pentru trofeu

Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 16:15,
Iga Swiatek
Iga Swiatek

Poloneza Iga Swiatek și rusoaica Ekaterina Alexandrova, primele două favorite ale turneului de tenis de la Seul, s-au calificat sâmbătă în finala acestei competiții de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari.

Semifinale s-au jucat la doar câteva ore după sferturi, amânate din cauza ploii

Swiatek, ocupanta locului secund în clasamentul mondial, a expediat-o rapid în două seturi, 6-0, 6-2, în mai puțin de o oră de joc, pe tânăra australiancă Maya Joint (19 ani, locul 46 WTA), cea care reușise să o elimine anterior pe daneza Clara Tauson, favorita numărul 3.

Actuala campioană de la Wimbledon va disputa duminică finala împotriva Ekaterinei Alexandrova, care a dispus la rândul ei, cu 6-4, 6-2, de Katerina Siniakova din Cehia.

Semifinale turneului WTA de la Seul s-au jucat la doar câteva ore după meciurile din sferturile de finală, care au fost amânate de vineri până sâmbătă din cauza ploii.

Rezultate înregistrate sâmbătă la Seul:

Sferturi de finală

Iga Swiatek (Polonia/N.1) – Barbora Krejcikova (Cehia) 6-0, 6-3

Maya Joint (Australia) – Clara Tauson (Danemarca/N.3) 6-0, 6-3

Katerina Siniakova (Cehia) – Suzan Lamens (Olanda) 6-1, 7-5

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) – Ella Seidel (Germania) 6-2, 6-3

Semifinale

Iga Swiatek (Polonia/N.1) – Maya Joint (Australia) 6-0, 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) – Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-2

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport