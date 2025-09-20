Finală de vis la Seul! Primele două favorite, Iga Swiatek și Ekaterina Alexandrova vor lupta pentru trofeu

Poloneza Iga Swiatek și rusoaica Ekaterina Alexandrova, primele două favorite ale turneului de tenis de la Seul, s-au calificat sâmbătă în finala acestei competiții de categoria WTA 500, dotată cu premii totale de 1.064.510 dolari.

Semifinale s-au jucat la doar câteva ore după sferturi, amânate din cauza ploii

Swiatek, ocupanta locului secund în clasamentul mondial, a expediat-o rapid în două seturi, 6-0, 6-2, în mai puțin de o oră de joc, pe tânăra australiancă Maya Joint (19 ani, locul 46 WTA), cea care reușise să o elimine anterior pe daneza Clara Tauson, favorita numărul 3.

Actuala campioană de la Wimbledon va disputa duminică finala împotriva Ekaterinei Alexandrova, care a dispus la rândul ei, cu 6-4, 6-2, de Katerina Siniakova din Cehia.

Semifinale turneului WTA de la Seul s-au jucat la doar câteva ore după meciurile din sferturile de finală, care au fost amânate de vineri până sâmbătă din cauza ploii.

Rezultate înregistrate sâmbătă la Seul:

Sferturi de finală

Iga Swiatek (Polonia/N.1) – Barbora Krejcikova (Cehia) 6-0, 6-3

Maya Joint (Australia) – Clara Tauson (Danemarca/N.3) 6-0, 6-3

Katerina Siniakova (Cehia) – Suzan Lamens (Olanda) 6-1, 7-5

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) – Ella Seidel (Germania) 6-2, 6-3

Semifinale

Iga Swiatek (Polonia/N.1) – Maya Joint (Australia) 6-0, 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) – Katerina Siniakova (Cehia) 6-4, 6-2