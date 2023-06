Finala Ligii Campionilor: Jack Grealish: Este unul din momentele pentru care munceşti toată viaţa

Jack Grealish, jucătorul lui Manchester City, i-a mulţumit managerului Josep Guardiola după finala câştigată sâmbătă seara, în faţa echipei Inter Milano, scor 1-0, pentru că acesta a avut încredere în el.

„Este unul din momentele pentru care munceşti toată viaţa. Sunt atât de fericit. Am fost îngrozitor pe teren, dar nu-mi pasă. Să câştigi tripla cu acest grup de jucători este atât de special. Toţi cei care mă cunosc ştiu cât de mult iubesc fotbalul şi asta am muncit toată viaţa. Familia mea a fost în tribună, i-am văzut şi am fost tare emoţionat! Tocmai i-am spus managerului echipei „Vreau să-ţi mulţumesc”. A avut atât de multă încredere în mine. Este un geniu!”, a declarat Jack Grealish după finala Ligii Campionilor câştigată în faţa echipei italiene Inter Milano, scor 1-0.