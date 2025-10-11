Finală sută la sută americană la Wuhan

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula (6 WTA) o va întâlni pe compatrioata sa Coco Gauff (3 WTA) în finala turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China).

Pegula este în fața celui de-al patrulea trofeu de categorie WTA 1000

Ea a obținut o victorie de prestigiu în fața triplei laureate a competiției, belarusa Aryna Sabalenka, liderul mondial, neînvinsă până acum în acest oraș din China.

Jucătoarea originară din Buffalo s-a impus cu emoții în semifinale, după trei seturi, 6-2, 4-6, 7-6 (7/2), obținând a treia sa victorie în 11 confruntări cu jucătoarea belarusă.

La rândul ei, Sabalenka a suferit prima sa înfrângere la Wuhan, turneu dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după cele trei titluri din 2018, 2019 și 2024.

Coco Gauff a învins-o, tot sâmbătă, pe italianca Jasmine Paolini, nr.8 mondial, cu 6-4, 6-3 în prima semifinală și va încerca duminică să cucerească al treilea titlu din categoria WTA 1.000, cea mai importantă a turneelor din circuitul feminin după cele patru de Mare Șlem.

Laureată la Cincinnati în 2023 și Beijing în 2024, Gauff a pierdut cele două finale WTA 1.000 pe care le-a disputat în 2025, la Madrid și Roma.

Pentru Pegula, o victorie i-ar aduce un al patrulea trofeu la categoria WTA 1000, după Guadalajara (2022), Montreal (2023) și Toronto (2024).