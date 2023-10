Finalul lunii vine cu meciuri de top în campionatele europene de fotbal

Fiecare final de săptămână este o adevărată încântare pentru fanii fotbalului. În marile campionate din Europa au loc derby-uri pentru pozițiile fruntașe, în timp ce cei mai valoroși jucători din lume luptă să-și demonstreze valoarea.

Și finalul acestei săptămâni va fi special. Spectacolul începe cu confruntarea dintre FC Barcelona și FC Sevilla, ce va avea loc vineri. Apoi, sâmbătă se vor mai disputa și alte meciuri interesante, cu un punct de interes pentru AC Milan – Lazio și Leipzig – Bayern Munchen.

Acestea sunt meciurile care prezintă interes în finalul acestei săptămâni, iar în rândurile de mai jos vei găsi avancronicile partidelor.

FC Barcelona – Sevilla (vineri, de la ora 22:00)

Etapa a 8-a din La Liga programează un meci tare între două echipe obișnuite cu spectacolul. În special FC Barcelona, care are de luat o revanșă în fața propriilor fani după ce a remizat în ultima rundă cu Mallorca. De partea cealaltă, Sevilla are un start slab de sezon, este în partea de jos a clasamentului, dar a câștigat în ultima rundă cu Almeria, scor 5-1.

FC Barcelona e recunoscută pentru stilul său ofensiv, lucru ce se poate observa și din ultimele meciuri. În ultimele patru partide s-a înscris de fiecare dată de cel puțin 4 ori. Iar omul numărul unu din atac este polonezul Robert Lewandowski, cu 5 goluri în 7 meciuri. Chiar dacă a ajuns la o vârstă, Lewandowski joacă la cel mai înalt nivel și continuă să rupă plasele.

AC Milan – Lazio (sâmbătă, de la 19:00)

Cele două echipe au un start diferit de sezon. AC Milan a început mai bine sezonul decât Lazio, echipă care se regăsește cu greu. În plus, Milan are și un atac mai în formă, astfel că este favorită să câștige această partidă. Pe teren propriu, Milan are cinci victorii la rând în Serie A, iar acesta poate fi un semnal clar înaintea partidei cu Lazio.

Împotriva lui Lazio, milanezii au câștigat de fiecare dată în ultimele patru meciuri de acasă. Așadar, un pont pe care să-l încerci este că AC Milan va câștiga și se vor marca Peste 2.5 goluri.

Leipzig – Bayern Munchen (sâmbătă, de la 19:30)

Un meci pentru pozițiile fruntașe din Bundesliga între două dintre cele mai ofensive echipe. Bayern este pe prima poziție în clasamentul din Bundesliga, cu 13 puncte, iar Leipzig are un punct mai puțin și este pe 4.

Bayern e o echipă care înscrie la foc automat, drept dovadă că în partidele cu United, Bochum și Munster a înscris 15 goluri. Și contra lui Leipzig ies mereu meciuri tari, motiv pentru care în 4 din ultimele 6 confruntări de fiecare dată s-au înscris cel puțin 4 goluri. Avem toate motivele să credem că va fi un nou meci spectaculos.

