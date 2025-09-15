Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a provocat un accident rutier GRAV în Capitală, apoi a fugit de la faţa locului. O tânără de 23 de ani, grav rănită

Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, duminică, în zona Primăverii, din Capitală, apoi a fugit de la faţa locului. O tânără a ajuns la spital, iar trei maşini au fost avariate.

Accidentul s-a produs duminică, în Sectorul 1, din București. Din primele date, se pare că şoferiţa venea de pe bulevardul Primăverii şi voia să facă stânga pe bl. Mircea Eliade.

Martorii spun că şoferiţa s-a asigurat că poate vira la stânga. Acela a fost momentul în care Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, fostul internaţional din Generaţia de Aur, a venit cu o viteză extrem de mare şi a lovit autoturismul în care se afla şoferiţa de 23 de ani, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

În urma impactului, maşina în care se afla tânăra a fost proiectată în autoturismul din spatele ei. Martorii spun că Toto Dumitrescu ar fi ieşit din maşină, a abandonat autoturismul şi a plecat pe jos din intersecţie, deci ar fi părăsit locul accidentului.

Şoferiţa de 23 de ani a fost scoasă din maşină de echipajele de la descarcerare. În prezent, femeia este internată la Spitalul Floreasca, din Capitală.

Ce spune Brigada Rutieră