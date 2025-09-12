Fiul lui Ronaldinho a semnat cu Hull, echipă din Championship

„Cred că este bine să poţi juca în diferite stiluri de fotbal”, a declarat Mendes. „În Brazilia, stilul este unul, în Spania este altul, iar în Anglia este altul, aşa că cred că dacă ai jucat în diferite locuri, acest lucru îţi completează foarte bine jocul.”

Fostul jucător al Barcelonei, Ronaldinho, care a câştigat Cupa Mondială cu Brazilia în 2002 şi a primit Balonul de Aur în 2005, a postat pe Instagram o fotografie cu Mendes ţinând în mână un tricou al echipei Hull, cu menţiunea: „Mult noroc la noul tău club şi în noua ta provocare, fiule”.