Fiul lui Zeljko Kopic a fost transferat de Anamaria Prodan la un club din Vest

Vito, fiul antrenorului dinamovist Zeljko Kopic, a jucat un an la echipa de tineret U Cluj, iar acum a ajuns la Olympic Charleroi, din liga secundă belgiană.

Românul Claudiu Florică este noul patronul al lui Olympic Charleroi

În vârstă de 18 ani, el va fi coleg cu doi români: Luca Florică (22 de ani) și Robert Ion (24 de ani).

De transfer s-a ocupat impresara Anamaria Prodan.

„Așa tată, așa fiu! Cam așa poți să vorbești despre familia Kopic. Vito este o minune de om și de fotbalist. Sunt fericită pentru el și abia aștept să-l văd pe culmi”, a declarat ea pentru ProSport.

Vito Kopic a început fotbalul la NK Zagreb, apoi a mai evoluat pentru juniorii lui Dinamo Zagreb, NK Rudes și U Cluj U18.

Olympic Charleroi are din această vară un nou patron, românul Claudiu Florică, prin intermediul companiei Synotech.