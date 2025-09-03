FK Csikszereda a luat un internațional maghiar de tineret

Echipa de fotbal FK Csikszereda, nou-promovată în Superliga României, l-a transferat, sub formă de împrumut pe internaționalul maghiar de tineret Norbert Kajan, de la campioana Ungariei, Ferencvaros, potrivit paginii de Facebook a clubului harghitean.

Jucătorul are 4 selecții la naționala U21 a Ungariei

Kajan (20 ani) poate evolua ca fundaș dreapta, iar cea mai mare parte a sezonului trecut a petrecut-o la Soroksar.

El a debutat, deja, și în prima ligă maghiară, bifând șase meciuri pentru echipa de NBI.

Kajan are patru selecții la naționala Under-21 a Ungariei, după ce a mai evoluat pentru reprezentativele Under-18 și Under-19.