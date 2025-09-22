FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Metaloglobus București are loc luni, 22 septembrie – ora 18.00, potrivit LPF.

Trei remize au înregistrat ciucanii în campionatul curent, toate pe teren propriu. Interesant, în trei dintre cele cinci meciuri jucate acasă au beneficiat de autogol (Sivis – Dinamo, Stevanovic – Universitatea Craiova, Pantea – FCSB).

Deși au scos doar un punct din postura de vizitatori, 2-2 cu FC Hermannstadt, bucureștenii au marcat în toate cele patru partide disputate în deplasare.

Cele două echipe s-au mai întâlnit doar în liga secundă, ultima confruntare având loc pe 5 mai 2025, FK Csikszereda – Metaloglobus 2-3 (Babati, Jebari / Y. Zakir, A. Sîrbu, A. Irimia).

Sunt echipele cu cele mai slabe defensive din primele nouă runde, FK Csikszereda – 20 de goluri încasate, Metaloglobus – 19 goluri primite.

26 de jucători au bifat minute pentru gruparea din Miercurea Ciuc, dintre care 23 au debutat pe prima scenă în acest sezon.

Mihai Teja s-a bazat pe 25 de fotbaliști, doi dintre ei fiind integraliști (George Gavrilaș, Andrei Sava).