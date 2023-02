Flavius Stoican a vorbit despre mandatul la FCU Craiova: „Pur si simplu au fost nemulțumiți cei de acolo!”

Flavius Stoican, actualul antrenor al celor de la FC Botoșani, a vorbit recent despre scurtul său mandat de pe banca celor de la FCU Craiova.

Mai exact, în toamna anului 2021, Stoican era demis din Bănie după nici măcar o lună pe banca echipei lui Adrian Mititelu. Iată ce a spus despre această experiență.

„Pur si simplu au fost nemulțumiți cei de acolo!”

„Am fost la Craiova, am avut o relație bună cu jucătorii. Am făcut același lucru ca și aici (n.r. la Botoșani), dar nu am avut ‘cheia’ din relația cu patronul.

(n.r. dacă primea indicații tehnico-tactice din partea lui Mititelu) Exclus. Nu aveam cum să continui dacă se întampla asta. Pur si simplu au fost nemulțumiți cei de acolo, dar nu am întrebat care a fost motivul. Nici nu îmi place când plec din casa unui om să arunc cu vorbe, a spus Flavius Stoican, pentru Digi Sport.