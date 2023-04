Flavius Stoican, categoric după remiza cu Hermannstadt: ”Noi nu vrem doar play-out-ul!” Ce a spus despre plecarea lui Pap

La finalul meciului de la Sibiu, Flavius Stoican a mărturisit că este pe deplin mulțumit de prestația echipei, mai ales de felul în care jucătorii care au intrat de pe bancă au făcut diferența.

”Că am egalat în ultimele minute putem spune că suntem mulțumiți, dar, ca joc, era o mare nedreptate dacă eram învinși. O prima repriză anostă, fără ocazii de gol, mai mult un fotbal tacticizat, dar în repriza a doua cred că am avut inițiativă și pe fondul inițiativei noastre am primit un gol.

Bine că nu am cedat. Important este că cei care au intrat de pe bancă și-au făcut simțită prezența, iar acest lucru este îmbucurător. Putea să marcheze oricare, nu vreau să îmi aduc laude că l-am băgat pe Cioiu și a marcat.

De fiecare dată le-am spus că nu este importantă cantitatea minutelor, ci calitatea lor. Cioiu a jucat șapte minute și și-a făcut simțită prezența. E important să îi văd că își dau sufletul.

Obiectivul meu, din discuțiile cu domnul Valeriu, noi nu vrem doar play-out-ul, vrem mult mai sus. Până la urmă, ce facem dacă suntem pe primul loc în play-out? Suntem foarte atenți la ceea ce urmează. Dacă m-ați întrebat de dorință, nu este să câștigăm play-out-ul, vrem mult mai sus, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu se poate.

Întrebați-l pe dumnealui. Nu a fost niciun fel de presiune, probabil omul este mulțumit de ceea ce vede că lucrăm la antrenamente. Cu siguranță, te țin rezultatele, dar pot să vă spun că nu am avut presiune, au fost doar stări de spirit, entuziasm sau, în anumite momente, nu.

Am întâlnit o echipă care a pus probleme multor echipe pe teren propriu. Azi am jucat de la egal la egal, cu multe momente în care am avut inițiativa. Atunci, de ce să nu sperăm la lucruri mărețe? Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Avem un meci foarte greu cu FC Argeș. Ne revenim, avem un drum lung până acasă, apoi refacere, iar de poimâine tot focusul este pe acel meci”, a spus Flavius Stoican la finalul partidei.

Mai mult, antrenorul moldovenilor a vorbit și despre zvonurile apărute în legătură cu portarul Eduard Pap, conform cărora acesta urmează să semneze cu Gyor.

”Nu este adevărat că Pap s-a înțeles cu Gyor, cel puțin din discuțiile mele cu el. Sigur, este interes din partea echipei din Ungaria, dar nu a semnat. Este un jucător la care eu țin foarte mult, pentru că este, pe lângă un fotbalist foarte bun, și un caracter deosebit”, a mai spus antrenorul.