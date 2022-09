Flavius Stoican, optimist chiar dacă a pierdut cu Rapid: ”Bravo lor!”

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, echipa Mioveni, scor 2-1, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Rapid are 24 de puncte şi e pe locul secund în campionat.

Băieții lui Mutu păreau că se îndreaptă spre o remiză, dar cele 3 puncte au fost salvate pe final.

Luckassen, atacantul proaspăt venit în Giulești, a marcat în minutul 87 și a închis tabela. La finalul meciului, Flavius Stoican a oferit mai multe declarații.

”Două lucruri sunt de spus: aș vrea să felicit echipa gazdă că a luat trei puncte, apoi, pe primul loc, o spun cu sinceritate și încredere, vreau să îmi felicit acești băieți care, în 10 oameni, au alergat, au avut determinare, au crezut în șansa lor. Sunt trist pentru că era un punct de moral pentru efortul pe care l-au depus astăzi.

Nu am fost o echipă care s-a apărat, chiar dacă am jucat în 10 oameni. Una peste alta, sunt foarte mulțumit că am în componență jucători care aleargă până la epuizare, care sunt foarte determinați și își doresc să iasă din acestă situație. Și să fiți convinși că o să ieșim. O să fie greu pentru fiecare echipă pe care o vom mai întâlni să ne bată.

Dezamăgit pentru că au alergat. Am crezut în șansa noastră. Este trist. Acesta este fotbalul. Capul sus și vreau să creadă că se poate și o să fim mai buni.

Nu putem să dăm vina acum pe gazon. E un gazon care la începutul partidei arăta foarte bine. Poate pe parcursul jocului s-a mai deteriorat, dar nu putem da vina pe el.

Atmosfera senzațională. Asta o spun cu toată sinceritatea. Un public care îi împinge de la spate în momentele delicate. Chiar au nevoie. Bravo lor”, a declarat Flavius Stoican, la finalul partidei cu Rapid.