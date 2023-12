Florentin Pera a văzut partea bună după ratarea calificării în sferturi: „Sunt mulțumit de prima repriză”

Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă, la Herning, de Germania, cu 22-24 (12-9), în Grupa principală III a CM.

Florentin Pera este mulțumit de prima repriză a meciului cu Germania

În urma acestui rezultat, România mai are doar șanse matematice să se califice în sferturi, dar care țin de domeniul științifico-fantastic.

Obiectivul naţionalei antrenate de Florentin Pera, clasarea în primele 8, care i-ar fi permis să participe la turneele preolimpice din aprilie 2024, a fost ratat.

Selecționerul Florentin Pera s-a declarat mulțumit de prima repriză. „Am jucat bine, cu o apărare foarte bună. În repriza a doua, Germania a fost mai puternică. Nu am jucat la același nivel. În atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a marcat prin flancuri.

În repriza a doua, am ratat prea mult pentru acest nivel. Am avut opt situația unu la unu, cred că au fost momente importante în care puteam rămâne aproape de Germania.

Asta e situația, am venit să luptăm până la capăt. Trebuie să câștigăm împotriva Poloniei și a Japoniei”, a precizat el.

Selecționerul s-a referit și la folosirea Cristinei Neagu, din minutul 19. „Cristina a jucat bine în prima repriză. În cea de-a doua parte a fost obosită. Este o jucătoare cu o experiența foarte mare, este bine in acest moment, dar, din punct de vedere fizic, nu este 100%.

Am vrut să îi dau șansa de a ajuta echipa, pentru că este cea mai importantă jucătoare, dar cred că am ratat prea mult și dacă ratăm așa, este dificil să câștigăm împotriva Germaniei”, a încheiat Pera.