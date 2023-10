Florentin Pera este cu gândul la JO din vară, deși CM bate la ușă: „Vrem să intrăm în primele opt”

Naționala feminină de handbal a României este lider în Grupa 1 a preliminariilor pentru CE programat anul viitor, între 29 noiembrie și 15 decembrie.

„Vrem să intrăm în primele opt la Mondial”, a recunoscut Florentin Pera

Formația pregătită de Florentina Pera a învins Bosnia-Herțegovina, acasă, cu 49-18, și Grecia, în deplasare, cu 32-20. Din grupă mai face parte Croația, care a adunat tot 4p. meciurile directe au loc pe 28 februarie, acasă, și pe 2 marte, în deplasare.

Până la partidele cu Croația este programat Campionatul Mondial, între 29 noiembrie și 17 decembrie 2023, în Danemarca, Norvegia și Suedia.

Pera își dorește ca naționala României să termine între primele 8. „Ne bucurăm că am reușit două victorii categorice. În mare măsură ne-am realizat obiectivul de a ne califica la Campionatul European.

Se apropie și Campionatul Mondial și e important să avem toate fetele la capacitate maximă. Din păcate, la această acțiune nu am avut tot lotul pentru a alinia cea mai bună echipă.

La jocul cu Bosnia ne-au lipsit două jucătoare importante, Eliza Buceschi și Sorina Grozav, apoi s-a accidentat și Cristina Neagu. Din ce am discutat cu staff-ul medical, vor reveni la antrenamente în cel mai scurt timp.

Vrem să intrăm în primele opt la Mondial, apoi să ne canalizăm toată energia pentru Jocurile Olimpice”, a spus Florentin Pera.

„Am avut un ritm foarte bun în cele două jocuri și cel mai important este că am terminat fără alte probleme medicale severe. Nu cred că am jucat niciun amical, cu toate că diferența de scor a fost mare în ambele confruntări.

Și Grecia, dar și Bosnia sunt două echipe destul de bune. Ne dorim ca pe 1 Decembrie să pășim cu dreptul la Mondial în fața celor de la Chile”, a completat Cristina Laszlo.